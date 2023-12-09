Καιρός: Παραμένει το τσουχτερό κρύο με νεφώσεις - Πού αναμένονται βροχές

Παραμένει για ακόμα μία ημέρα το τσουχτερό κρύο με νεφώσεις και κατά τόπους σποραδικές βροχές και καταιγίδες.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα Σάββατο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, ενώ στα Δωδεκάνησα και πιθανόν στις Σποράδες θα εκδηλώνονται και μεμονωμένες καταιγίδες έως και τις πρωινές ώρες. Από τις πρώτες απογευματινές ώρες αναμένεται βελτίωση.

Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα νότια. Στα βόρεια και τη Θεσσαλία θα κυμανθεί από -01 (μείον 1) έως 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς και μόνο στα νότιο Αιγαίο τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 6 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν στην Εύβοια τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές μέχρι νωρίς το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα έως και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στα ανατολικότερα τμήματα και τις Σποράδες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στις Σποράδες πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-12-2023

Στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες από αργά το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το βράδυ στις υπόλοιπες περιοχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη μετά το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από το βράδυ.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ορεινά από αργά το απόγευμα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από -02 (μείον 2) έως 11 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 02 έως 14 και στη νησιωτική χώρα από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.