Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας με ισχυρούς ανέμους, βροχές και καταιγίδες

Χειμωνιάτικος θα είναι το σκηνικό τιου καιρού σήμερα Παρασκευή και όλο το Σαββατοκύριακο με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει αισθητή πτώση ενώ θα σημειωθούβν κατά τόπους βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Συγκεκριμένα, στην ανατολική χώρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες σταδικά θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως και τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Στερεάς, παροδικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια τμήματα του Αιγαίου από δυτικές 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα κυμανθεί στα βόρεια από -01 (μείον 1) έως 11 βαθμούς, στις υπόλοπες περιοχές από 05 έως 16 και μόνο στη νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει τοπικά τους 17 βαθμούς. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά παροδικές χιονοπτώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές, χιόνια στα ορεινά και το πρωί στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα, σποραδικές καταιγίδες πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές. Τα φαινόμενα σταδικά από το απόγευμα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Θρακικό 6 με 7 και το πρωί τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου και της Στερεάς παροδικές χιονοπτώσεις, γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 6 με 8 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το πρωί στην Εύβοια σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές. Τα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν στα ανατολικά τμήματα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και από το μεσημέρι 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές στα βόρεια, οι οποίες το βράδυ θα περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ. Στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και βαθμιαία από βόρειες 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το πρωί στις Σποράδες καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στις Σποράδες το πρωί τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, παροδικές χιονοπτώσεις στα γύρω ορεινά και το πρωί στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα, σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση του καιρού από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-12-2023

Στην ανατολική χώρα προβλέπονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια και το κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα νότια. Θα κυμανθεί στα βόρεια από -01 (μείον 1) έως 10 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές από 05 έως 16 βαθμούς. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-12-2023

Στα δυτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο Αιγαίο, όπου κυρίως από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα θα στραφούν σε νότιους στο Αιγαίο με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

