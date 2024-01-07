Λογαριασμός
Αμπντάλα σε Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ πρέπει να πιέσουν το Ισραήλ να συμφωνήσει σε εκεχειρία στη Γάζα

Ο μονάρχης τόνισε εξάλλου στον Μπλίνκεν, ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ώστε να πιέσει το Ισραήλ να συμφωνήσει σε άμεση εκεχειρία

αμπνταλα

Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β' της Ιορδανίας προειδοποίησε σήμερα τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν για "τις καταστροφικές επιπτώσεις" της συνέχισης των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού.

Ο μονάρχης τόνισε εξάλλου στον Μπλίνκεν, ο οποίος βρίσκεται στην Ιορδανία στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ώστε να πιέσει το Ισραήλ να συμφωνήσει σε άμεση εκεχειρία στη Γάζα, πρόσθετε η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

