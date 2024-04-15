Γαλλία με νέο ρεκόρ πρώιμης ζέστης το σαββατοκύριακο που μας πέρασε

Η μέση θερμοκρασία στη μητροπολιτική Γαλλία κατέρριψε το Σάββατο ένα νέο ρεκόρ πρώιμης ζέστης, ξεπερνώντας το προηγούμενο που είχε καταγραφεί μόλις την 6η Απριλίου, έγινε σήμερα γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας Météo-France, η οποία ανακοίνωσε επίσης μια σειρά μηνιαίων κατά τόπους ρεκόρ μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου.

Τη 13η Απριλίου «καταγράφηκε ασυνήθιστη ζέστη για αρχές Απριλίου με μια μέση θερμοκρασία στη Γαλλία (μέσος όρος θερμοκρασιών σε 30 σταθμούς αναφοράς) στους 17,9 βαθμούς Κελσίου, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ πριν από την 15η Απριλίου», επισήμανε η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας.

Σε μια σύντομης διάρκειας κορύφωση στις αρχές του μήνα, ο δείκτης είχε ήδη καταγράψει μια νέα τιμή αναφοράς την 6η Απριλίου με 17,6 βαθμούς Κελσίου.

Με αυτή τη δεύτερη «ασυνήθιστη κορύφωση της πρώιμης ζέστης», που διήρκησε από την Παρασκευή έως την Κυριακή, ο μήνας Απρίλιος του 2024 θα μπορούσε να είναι ο 26ος συναπτός μήνας όπου οι θερμοκρασίες θα ξεπερνούν ή θα είναι ίσες με τις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, μια ένδειξη ότι το κλίμα στη Γαλλία ξεκάθαρα θερμαίνεται.

Σε τοπικό επίπεδο, πολλά ρεκόρ ζέστης για μήνα Απρίλιο καταγράφηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, με μέγιστες θερμοκρασίες μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου στο νότιο τμήμα της χώρας την Παρασκευή και το Σάββατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

