Σήμερα Δευτέρα Αίθριος με αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν 3 με 5 , στα πελάγη τοπικά 6 , και στο Β. Ιόνιο από το απόγευμα πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα νησιά και τα παραθαλάσσια τους 25 με 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς.

Την Τρίτη και την Τετάρτη. Αραιή συννεφιά στα Βόρεια πιο πυκνή . Οι άνεμοι βαθμιαία θα πνέουν παντού Δ - ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Τρίτη παρόλο που θα σημειώσει μικρή πτώση στα Β – ΒΔ όπου θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 30 βαθμούς. Σε πτώση η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα , την Τετάρτη.

Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός και μόνο την Πέμπτη το απόγευμα στα ΒΑ ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι Άνεμοι Δ – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ , στα ΝΑ την Παρασκευή πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και την Παρασκευή δε φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Αττική

Καιρός σήμερα. Αίθριος, με αραιή συννεφιά. Άνεμοι: Νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 με 27 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

