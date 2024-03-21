Λογαριασμός
Βελτιωμένος καιρός σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές ή μπόρες αύριο Παρασκευή, περιορισμένη αστάθεια το Σ/Κ

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη σχεδόν αίθριος καιρός , και μόνο στα ΒΑ το μεσημέρι - απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες.  Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 4 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο 6 και στα ΝΑ τοπικά 7 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι  έως  18 με 19 βαθμούς.

Την Παρασκευή Τοπικές βροχές και μεμονωμένες  καταιγίδες θα σημειωθούν  από το μεσημέρι- απόγευμα  στο Ιόνιο και τα  Ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά.  Άνεμοι ΒΑ έως ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Βόρεια.  

Τέλος το Σάβ/Κυρ  Τοπικές βροχές ή μπόρες  θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα Δ Ηπειρωτικά και την Κρήτη.   Άνεμοι έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή.  

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος  Άνεμοι:  Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς .

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά από το μεσημέρι.  Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
