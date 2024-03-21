Σήμερα Πέμπτη σχεδόν αίθριος καιρός , και μόνο στα ΒΑ το μεσημέρι - απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 4 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο 6 και στα ΝΑ τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 18 με 19 βαθμούς.

Την Παρασκευή Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι- απόγευμα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι ΒΑ έως ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Βόρεια.

Τέλος το Σάβ/Κυρ Τοπικές βροχές ή μπόρες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα Δ Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά από το μεσημέρι. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

