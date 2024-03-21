Αίθριος καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας

Σχεδόν αίθριος προβλέπεται ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και μόνο στα βορειοανατολικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από το μεσημέρι.

Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και απο τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια και θα φτάσει τους 17 με 18 και κατά τόπους στα κεντρικά και τα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και κυρίως στη Θράκη θα σημειωθούν σποραδικές βροχές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους αραιές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα από δυτικές διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



Πηγή: skai.gr

