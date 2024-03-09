Γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε όλη τη χώρα.

Η ορατότητα κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο βόρεια Ιόνιο 5 και από τις βραδινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 15 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα ανατολικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς, στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο βόρεια Ιόνιο 5 και από τις νυχτερινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-03-2024

Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 5, από το μεσημέρι στο Ιόνιο 6 και το βράδυ τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα νοτιοανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, ενώ από το μεσημέρι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-03-2024

Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο τη δυτική Στερεά και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ και στο Αιγαίο. Βαθμιαία εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τη νύχτα στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-03-2024

Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο βόρειο Αιγαίο και από το απόγευμα στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές νότιοι 6 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-03-2024

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

