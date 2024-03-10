Στα βόρεια λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από τις μεσημβρινές ώρες αραιές νεφώσεις που τη νύχτα θα πυκνώσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες και από το απόγευμα αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά όπου κατά τόπους θα σχηματιστεί ομίχλη.

Οι άνεμοι θα είναι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 και από τις απογευματινές ώρες 7 και τοπικά 8 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και τοπικά στα δυτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες αραιές νεφώσεις που το βράδυ στα δυτικά θα πυκνώσουν. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κατά τόπους θα σχηματιστεί ομίχλη.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από τις μεσημβρινές ώρες αραιές νεφώσεις που τη νύχτα θα πυκνώσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Από τις μεσημβρινές ώρες αραιές νεφώσεις που τη νύχτα θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά κατά τόπους θα σχηματιστεί ομίχλη.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 και από τις απογευματινές ώρες 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 και κατά τόπους τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες αραιές νεφώσεις που τη νύχτα θα πυκνώσουν. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά κατά τόπους θα σχηματιστεί ομίχλη.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος και από το βράδυ αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Kαιρός: Γενικά αίθριος και από το βράδυ αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Kαιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Από τις μεσημβρινές ώρες αραιές νεφώσεις που τη νύχτα θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στις Σποράδες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

