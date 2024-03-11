'Βροχές και καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές από νωρίς το απόγευμα στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας - Παξών) και από το βράδυ στη δυτική Στερεά και την κεντρική Μακεδονία.

Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές, οι οποίες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει τους 17 με 19 και τοπικά στα κεντρικά και νότια τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές, οι οποίες στη Μακεδονία από το μεσημέρι θα ενταθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που πιθανώς να είναι ισχυρές το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα είναι πιθανό να είναι κατά τόπους ισχυρά από νωρίς το απόγευμα στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας - Παξών) και από το βράδυ στη δυτική Στερεά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου. Στη δυτική Πελοπόννησο αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ, το βράδυ θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 και στη δυτική Πελοπόννησο έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές κυρίως από το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι 4 με 6 και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 20 και κατά τόπους έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα πυκνώσουν στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Νότιοι 4 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 και στη βόρεια Κρήτη έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία 5 με 7 στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία 4 με 6 στις Σποράδες τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 5 και βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-03-2024

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και σταδιακά τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στα δυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στο Αιγαίο μέχρι το απογευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα δυτικά όπου θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

