Μικρή επιδείνωση του καιρού την Κυριακή και τη Δευτέρα, με πτώση της θερμοκρασίας , θυελλώδεις βοριάδες και χιονοπτώσεις στα Ανατολικά Ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά.

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός.   Οι Άνεμοι θα πνέουν ΒΔ   4 με 6 και στο ΒΔ Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι , έως 16 με 17 βαθμούς και τοπικά έως 18 βαθμούς.

Την Παρασκευή Γενικά αίθριος καιρός , με λίγη  συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη,  στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές.  Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ  5 με 7 μποφόρ.  Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές , στη Θράκη , στο Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα  , όπου από το απόγευμα θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι Άνεμοι Β – ΒΔ 5 με 7  μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Τέλος την Κυριακή και τη Δευτέρα Μικρή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός  κυρίως στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα με Κύρια χαρακτηριστικά:  τις τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά , της Εύβοιας, της Α Στερεάς  και της Α-ΒΑ Πελοποννήσου, την επικράτηση ΒΑ  ανέμων με ένταση στο Αιγαίο 7 με  8 μποφόρ  και  την πτώση της θερμοκρασίας.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.  γενικά αίθριος καιρός.  Οι Άνεμοι θα πνέουν  ΒΔ 3 με 4 μποφόρ.  Η θερμοκρασία έως 17 Βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές.  Άνεμοι: Β – ΒΔ  3 με 4 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

