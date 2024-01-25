Σήμερα Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Οι Άνεμοι θα πνέουν ΒΔ 4 με 6 και στο ΒΔ Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι , έως 16 με 17 βαθμούς και τοπικά έως 18 βαθμούς.

Την Παρασκευή Γενικά αίθριος καιρός , με λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές , στη Θράκη , στο Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα , όπου από το απόγευμα θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι Άνεμοι Β – ΒΔ 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Τέλος την Κυριακή και τη Δευτέρα Μικρή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός κυρίως στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα με Κύρια χαρακτηριστικά: τις τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά , της Εύβοιας, της Α Στερεάς και της Α-ΒΑ Πελοποννήσου, την επικράτηση ΒΑ ανέμων με ένταση στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και την πτώση της θερμοκρασίας.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος καιρός. Οι Άνεμοι θα πνέουν ΒΔ 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 17 Βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές. Άνεμοι: Β – ΒΔ 3 με 4 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

