Σήμερα Τετάρτη Στην Κρήτη δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 10 με 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 13 με 15 βαθμούς , στα Δωδεκάνησα έως 18 βαθμούς.

Την Πέμπτη ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Α Αιγαίο και την Παρασκευή στο Β και Α Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Το Σάββατο Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές στο Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα , όπου από το απόγευμα θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι Άνεμοι Β – ΒΔ 4 με 6 , στο Β Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Κυριακή Στα Α ηπειρωτικά , στο Αιγαίο και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι Άνεμοι Β 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 8 , η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 μποφόρ και στα Α 7 με 8 . Η θερμοκρασία έως 13 Βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Άνεμοι: Β – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 10 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

