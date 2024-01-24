Λογαριασμός
Μικρή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα Τετάρτη , άνοδος Πέμπτη και Παρασκευή. Αρκετό κρύο και πάλι την Κυριακή. Βοριάδες , χωρίς αξιόλογες βροχές.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη    Στην Κρήτη δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.   Οι Άνεμοι θα πνέουν Β  4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 10 με 11  βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 13 με 15 βαθμούς , στα Δωδεκάνησα έως 18 βαθμούς.

Την Πέμπτη ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Α Αιγαίο και την Παρασκευή στο Β και Α Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Το Σάββατο Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές στο Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα  , όπου από το απόγευμα θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι Άνεμοι Β – ΒΔ 4 με 6 , στο Β Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Κυριακή Στα Α ηπειρωτικά , στο Αιγαίο και την Κρήτη θα σημειωθούν  τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι Άνεμοι Β 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 8 , η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.  γενικά αίθριος.  Οι Άνεμοι θα πνέουν  Β 4 με 6 μποφόρ και στα Α 7 με 8 .  Η θερμοκρασία έως 13 Βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.  Άνεμοι: Β – ΒΔ  4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 10 βαθμούς.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
