Καλό καιρό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει μέχρι και τους 18 βαθμούς Κελσίου προβλέπει για σήμερα Πέμπτη η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

Ειδικότερα, γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη 5 με 6 και στις Σποράδες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φθάσει στα βόρεια τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι κατά τόπους 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στην Εύβοια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι και στα δυτικά από το βράδυ, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βόρειοδυτικοί 4 με 5 και στα κεντρικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 και στα Δωδεκάνησα από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοδυτικοί 3 με 5 και στις Σποράδες 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



