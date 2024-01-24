Λογαριασμός
Meteo: Με χιόνι καλύφθηκε το 21% της χώρας - Η 4η πιο εκτεταμένη χιονοκάλυψη από το 2005

Το χιόνι που έπεσε τις προηγούμενες ημέρες ξεπέρασε τον μέσο όρο της περιόδου 2004-2023 

χιονια

Τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα για τη χιονοκάλυψη στη χώρα μας στις 22/01 δείχνουν ότι περίπου το 21% της χερσαίας έκτασης της Ελλάδας καλύπτονται με χιόνι, κάτι που σημαίνει ότι ποσοστό χιονοκάλυψης ξεπέρασε τον μέσο όρο της περιόδου 2004-2023 για το τρίτο 10ήμερο του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το meteo.gr, πρόκειται για την 4η πιο εκτεταμένη χιονοκάλυψη για αυτή την περίοδο του έτους, από το 2005.

χιονι μετεο

Το γράφημα δείχνει αριστερά την κατανομή της χιονοκάλυψης με λευκό χρώμα και δεξιά παρουσιάζεται η χρονοσειρά των δορυφορικών καταγραφών τον φετινό χειμώνα (κόκκινη διακεκομμένη γραμμή) και οι αντίστοιχες μέσες ημερήσιες τιμές (λευκή γραμμή) που υπολογίστηκαν από τα δεδομένα της περιόδου 2004-2023
 

Καιρός χιόνια
