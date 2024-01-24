Τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα για τη χιονοκάλυψη στη χώρα μας στις 22/01 δείχνουν ότι περίπου το 21% της χερσαίας έκτασης της Ελλάδας καλύπτονται με χιόνι, κάτι που σημαίνει ότι ποσοστό χιονοκάλυψης ξεπέρασε τον μέσο όρο της περιόδου 2004-2023 για το τρίτο 10ήμερο του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το meteo.gr, πρόκειται για την 4η πιο εκτεταμένη χιονοκάλυψη για αυτή την περίοδο του έτους, από το 2005.

Το γράφημα δείχνει αριστερά την κατανομή της χιονοκάλυψης με λευκό χρώμα και δεξιά παρουσιάζεται η χρονοσειρά των δορυφορικών καταγραφών τον φετινό χειμώνα (κόκκινη διακεκομμένη γραμμή) και οι αντίστοιχες μέσες ημερήσιες τιμές (λευκή γραμμή) που υπολογίστηκαν από τα δεδομένα της περιόδου 2004-2023



Πηγή: skai.gr

