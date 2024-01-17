Σήμερα Τετάρτη Τοπικές βροχές, θα εκδηλωθούν στα Δ και το Α Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 15 με 16 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 19 βαθμούς.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή : Τοπικές βροχές στα Δυτικά και το Α Αιγαίο. Η Ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ . Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.

Τέλος το Σάββατο αναμένεται μεταβολή του καιρού , με κύρια χαρακτηριστικά τους ενισχυμένους βοριάδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Από το Σάββατο το απόγευμα και από τα Βόρεια και κυρίως την Κυριακή θα σημειωθούν τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά – Β ημιορεινά.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 18 Βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

