Περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας σημειώνει ο καιρός σήμερα με βροχές ωστόσο στη δυτική Ελλάδα κυρίως ενώ σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Ειδικότερα, στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα νότια πελάγη 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Στα βόρεια από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα κυμανθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά από 00 έως 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 07 έως 17 και στη νησιωτική χώρα από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά από το μεσημέρι θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη και τις βραδινές ώρες θα σημειωθεί παγετός.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανόν σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια 4 με 6, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Στις Κυκλάδες λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών κυρίως τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Τις πρωινές ώρες δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν στα 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Βαθμιαία από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και από αργά το απόγευμα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.