Χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα κυμανθεί σήμερα η θερμοκρασία με λίγες βροχές ωστόσο σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Ειδικότερα, λίγες σποραδικές βροχές στη δυτική Ελλάδα και πιθανόν στη Μακεδονία, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά έως τους 15 και στις υπόλοιπες περιοχές μέχρι τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου, αλλά νωρίς το πρωί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά θα κυμαίνεται από 0 (μηδέν) έως 4 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το μεσημέρι. Στην Θράκη λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 πρόσκαιρα το πρωί στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.Το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 0 (μηδέν) έως 12 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με σποραδικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι αργότερα στα 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 02 έως 12 βαθμούς.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στην Κρήτη όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί.

Ανεμοι: Στην Κρήτη δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών βροχών το πρωί στις Σποράδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



Πηγή: skai.gr

