Σήμερα Τρίτη Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , θα εκδηλωθούν στα Δ τα Ν και το Α Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι Άνεμοι θα πνέουν ΝΔ 5 με 7 μποφόρ , με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 11 με 12 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 19 βαθμούς.

Τετάρτη – Πέμπτη και Παρασκευή : Τοπικές βροχές στα Δυτικά και το Α Αιγαίο. Η Ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ . Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο την Πέμπτη.

Τέλος το Σάββατο αναμένεται μεταβολή του καιρού , με κύρια χαρακτηριστικά τους ενισχυμένους βοριάδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίως την Κυριακή τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά – Β ημιορεινά.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 17 Βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι: Δ – ΒΔ 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: έως 10 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

