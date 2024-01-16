Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άνοδος της θερμοκρασίας , οι υψηλότερες θερμοκρασίες Πέμπτη και Παρασκευή. Τοπικές βροχές και Νοτιάδες. Πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη  Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , θα εκδηλωθούν  στα Δ τα Ν και το Α Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές.  Οι Άνεμοι θα πνέουν ΝΔ   5 με 7 μποφόρ , με εξασθένηση.   Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 11 με 12 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως  17 με 19 βαθμούς.

Τετάρτη – Πέμπτη και Παρασκευή :  Τοπικές  βροχές στα Δυτικά και το Α Αιγαίο. Η Ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ . Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο την  Πέμπτη.

Τέλος το Σάββατο αναμένεται μεταβολή του καιρού , με κύρια χαρακτηριστικά τους ενισχυμένους βοριάδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίως την Κυριακή τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά – Β ημιορεινά.  

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.  Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ  3 με 5  μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 17 Βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.  Άνεμοι: Δ – ΒΔ  3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ
Θερμοκρασία: έως 10 βαθμούς.  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark