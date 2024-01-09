Έντονες βροχές και καταιγίδες κατά τόπους στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα είναι η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για σήμερα Τρίτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα, που είναι πιθανό να είναι κατά τόπους έντονα στο Νομό Μαγνησίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, τη Χαλκιδική, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, στα δυτικά γρήγορα θα σταματήσουν, ενώ από το απόγευμα στα ανατολικά βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Οι άνεμοι στα νότια θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους 7 με 8 μποφόρ. Στα βόρεια θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και σταδιακά στο βόρειο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και τοπικά έως 9 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια και κεντρικά τους 8 με 11 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 12 με 16 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιόνια στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές (εκτιμώμενο υψόμετρο 500μ). Σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα έντονες, θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια παραθαλάσσια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Αρχικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που κατά τόπους στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά πιθανόν να είναι έντονα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Στερεάς (εκτιμώμενο υψόμετρο 800μ.).

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι τις απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που κατά τόπους στις Κυκλαδες πιθανόν πρόσκαιρα να είναι έντονα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και θα ενισχυθούν στα 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα που κατά τόπους πιθανόν να είναι έντονα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια 7 με 8 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που κατά τόπους στο Νομό Μαγνησίας και τις Σποράδες πιθανόν να είναι έντονα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας (εκτιμώμενο υψόμετρο 600μ.).

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στις Σποράδες 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν το βράδυ στα ορεινά κυρίως της δυτικής Αττικής.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-01-2024

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική και κεντρική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τις Κυκλάδες και την Κρήτη και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη Χαλκιδική, νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους κυρίως στα κεντρικά και νότια ορεινά, στα ορεινά της Κρήτης καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας ,της Στερεάς και της Εύβοιας (ενδεικτικό υψόμετρο από τα 800 μέτρα και πάνω). Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια και κεντρικά τους 7 με 10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 12 με 15 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά.

