Σήμερα Τετάρτη από το μεσημέρι στα Δυτικά και Βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι Βορειοδυτικοί έως Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς , στην Κρήτη έως 27 .

Την Πέμπτη στα Ανατολικά - Βορειοανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , που βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Οι Άνεμοι Δ – ΒΔ 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα Βόρεια.

Την Παρασκευή από το μεσημέρι στα Δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Άστατος θα είναι ο καιρός το Σάββατο , με τις περισσότερες και εντονότερες βροχές να εκδηλώνονται στα Δυτικά και το Β- ΒΑ Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα ενισχυθούν οι Νοτιάδες στα 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Νότιοι 3 με 5 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Από το απόγευμα – βράδυ , θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες . Άνεμοι: Νότιοι 3 με 4 το βράδυ ΒΔ 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς.

