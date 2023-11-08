Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τοπικές βροχές , σήμερα Τετάρτη , περισσότερες βροχές και καταιγίδες το Σάββατο. Πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη και κυρίως την Κυριακή. Ενισχυμένοι Νοτιάδες το Σάββατο.

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη από το μεσημέρι στα Δυτικά και Βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι Βορειοδυτικοί έως Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς , στην Κρήτη έως 27 .

Την Πέμπτη στα Ανατολικά - Βορειοανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , που βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Οι Άνεμοι Δ – ΒΔ  3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα Βόρεια.

Την Παρασκευή από το μεσημέρι στα Δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Άστατος θα είναι ο καιρός το Σάββατο , με τις περισσότερες και εντονότερες βροχές να εκδηλώνονται στα Δυτικά και το Β- ΒΑ Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα ενισχυθούν οι Νοτιάδες στα 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά.   Άνεμοι: Νότιοι  3 με 5 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Από το απόγευμα – βράδυ , θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες .  Άνεμοι: Νότιοι  3 με 4 το βράδυ ΒΔ 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark