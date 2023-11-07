Συνθήκες ήπιας ή μέτριας ξηρασίας παρουσίασε τον Οκτώβριο 2023 το 38% της έκτασης του εδάφους της χώρας, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr.

Η κεντρική και ανατολική Μακεδονία και κυρίως η Θράκη παρουσιάζουν συνθήκες ξηρασίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μέτριες και κατά τόπους ακραίες.

Ήπιες συνθήκες ξηρασίας εμφανίζονται σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Πελοποννήσου, της ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής), της κεντρικής και νότιας Εύβοιας, καθώς και σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου. Επίσης, ήπια ξηρότερες συνθήκες παρατηρήθηκαν και σε κάποιες περιοχές της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας.

Ο χάρτης παρουσιάζει την απόκλιση από τον κλιματικό μέσο όρο της περιόδου 1991-2020, όσον αφορά το ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο του 2023.

Ενδεικτικό της απουσίας αξιόλογων βροχοπτώσεων είναι ότι σε όλη την έκταση της Ελλάδας δεν παρατηρούνται υψηλότερες τιμές του φυσιολογικού, καθώς δεν εκδηλώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής. Αντίθετα, το 38% της έκτασης του εδάφους της, παρουσιάζει συνθήκες ήπιας ή μέτριας ξηρασίας.

Πιο αναλυτικά, παρατηρούνται ήπιες συνθήκες ξηρασίας σε περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Πελοποννήσου, της Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής), της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας καθώς και σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου.

Επίσης, ήπια ξηρότερες συνθήκες παρατηρήθηκαν και σε περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι η Κεντρική-Ανατολική Μακεδονία και κυρίως η Θράκη συνεχίζουν να παρουσιάζουν συνθήκες ξηρασίας οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μέτριες και κατά τόπους ακραίες. Σημειώνεται ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είχαν ξηρές συνθήκες και τον Σεπτέμβριο του 2023.

