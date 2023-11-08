Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από τις μεσημβρινές ώρες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, από τις απογευματινές ώρες στη δυτική Στερεά, τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και το βράδυ στη Θεσσαλία. Τη νύχτα τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα σταματήσουν.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα στα δυτικά και τη Μακεδονία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 23 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ανατολικά τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και στις υπόλοιπες περιοχές και από τις μεσημβρινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ τη νύχτα στα δυτικά θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από τις απογευματινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές. Τη νύχτα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες και από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τη νύχτα θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ που τη νύχτα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατα τόπους πιο πυκνές τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία στα βόρεια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από τις απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ που τη νύχτα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 5 μποφόρ που τη νύχτα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις πρωινές ώρες. Από τις μεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις θα πυκνώσουν εκ νέου και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 09-11-2023

Στη Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.