Σήμερα Δευτέρα αίθριος καιρός , με αραιή συννεφιά , από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ , το πρωί στο ΝΑ Αιγαίο Β 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 29 βαθμούς.

Την Τρίτη Αρχικά στα Δ και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα θα συννεφιάσει. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στο Β Ιόνιο και την Ήπειρο και από το απόγευμα στη Δ. Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της κατά 3 με 5 βαθμούς.

Την Τετάρτη άστατος καιρός , με τις τοπικές βροχές ή μπόρες να εκδηλώνονται κυρίως στα Δ , τα Β και το Α Αιγαίο , το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι Άνεμοι Ν – ΝΑ 5 με 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Τέλος την Πέμπτη Στα Δ , τα Β και την ανατολική νησιωτική χώρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ν Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα Δ και Β .

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 30 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος, με αραιή συννεφιά από το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 30 βαθμούς

