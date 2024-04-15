Ρεκόρ ζέστης σήμερα στη βόρεια Ιαπωνία, καθώς το θερμόμετρο στο Σαπόρο ξεπέρασε σήμερα τους 25 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία JMA.

Το Σαπόρο, το οποίο βρίσκεται στην πιο κρύα περιοχή της Ιαπωνίας, φιλοξένησε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 και διοργανώνει κάθε Φεβρουάριο πολύ δημοφιλές φεστιβάλ χιονιού, με τεράστια γλυπτά από πάγο.

Είναι η πρώτη φορά που οι θερμοκρασίες στο Σαπόρο ξεπερνούν τους 25 βαθμούς Κελσίου τόσο νωρίς μέσα στη χρονιά από τότε που άρχισαν να διατηρούνται στατιστικά στοιχεία στην πόλη αυτή, το 1877, δήλωσε στο AFP ο Σουίτσι Γιοσίντα, αξιωματούχος του περιφερειακού κέντρου της ιαπωνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας στην νήσο Χοκάιντο.

Η μέση θερμοκρασία στο Σαπόρο για τη 15η Απριλίου είναι 11,5 βαθμοί Κελσίου και το προηγούμενο ρεκόρ πρώιμης ζέστης είχε καταγραφεί στις 20 Απριλίου του 1998, όταν το θερμόμετρο έδειξε 25,1 βαθμούς Κελσίου στην πόλη.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία θεωρεί τους 25 βαθμούς Κελσίου θερινή θερμοκρασία στην Ιαπωνία, σύμφωνα με το τρέχον σύστημά της καταχώρισης.

"Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα η κλιματική αλλαγή να έπαιξε έναν ρόλο" σε αυτό το ρεκόρ πρώιμης ζέστης στο Σαπόρο, πρόσθεσε ο Γιοσίντα.

Θερμοκρασίες πρώιμων ρεκόρ ζέστης για την εποχή καταγράφονται ολοένα και λιγότερο σπάνια στον κόσμο. Για παράδειγμα, η Σουηδία βίωσε στις αρχές Απριλίου την πιο πρώιμη αρχή καλοκαιριού που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα, με θερμοκρασίες άνω των 10 βαθμών Κελσίου για πέντε διαδοχικές μέρες σε τρεις πόλεις στον νότο της.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου καταγράφηκε νέο ρεκόρ θερμοκρασίας τον Μάρτιο, οι 12 τελευταίοι μήνες ήταν οι πιο ζεστοί που έχουν καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη (+1,58 βαθμός Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα), σύμφωνα με το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

