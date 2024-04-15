Ξεπέρασε τους 32 °C η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα

Συνεχίστηκε σήμερα η άνοδος της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με τη μέγιστη θερμοκρασία να ξεπερνάει κατά τόπους τους 32 °C.

Επιπλέον, η μέση μέγιστη θερμοκρασία ανήλθε σήμερα σε 26.9 °C και ήταν κατά 1.0 °C υψηλότερη από τη χθεσινή (25.9 °C).

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολογικός σταθμός στα Τρίκαλα κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία, η οποία ήταν ίση με 32.7 °C, τιμή ρεκόρ για την εποχή από την αρχή λειτουργίας του σταθμού το 2007. Ακολούθησαν το Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας με 32.5 °C και η Λιβαδειά με 32.4 °C.

Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 25 °C σε 399 από τους 517 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό περίπου 77%) και τους 30 °C σε 72 σταθμούς (ποσοστό περίπου 14%). Σημειώνεται ότι η μέση μέγιστη θερμοκρασία αυτή τη εποχή είναι στην περιοχή των 20-21 °C.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

