Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 05-01-2024/1200 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα Σάββατο (06-01-2024) έως το βράδυ της Κυριακής (07-01-2024) με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις νότιους ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

1) Σήμερα Σάββατο 06-01-2024 (Θεοφάνεια)

α) Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα προβλέπονται από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

β) Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Ιόνιο και από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ τη νύχτα στο ανατολικό και βόρειο Αιγαίο θα ενισχυθούν κατά τόπους στα 9 μποφόρ.

2) Την Κυριακή (07-01-2024)

α) Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως το απόγευμα στη δυτική Ελλάδα (στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στη δυτική και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο). Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Από νωρίς το πρωί, έντονες κατά περιόδους βροχές και καταιγίδες θα επηρεάζουν κατά τόπους την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με ύφεση από το απόγευμα.

β) Στα πελάγη θα πνέουν άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί εντάσεως 7 με 8 μποφόρ και έως τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.