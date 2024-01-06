Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από αργά το απόγευμα του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις νότιους ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

1) Το Σάββατο 06-01-2024 (Θεοφάνεια)

α) Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

β) Νότιοι άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν από το μεσημέρι στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο Αιγαίο, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενισχυθούν κατά τόπους στα 9 μποφόρ.

2) Την Κυριακή (07-01-2024)

α) Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως το απόγευμα στη δυτική Ελλάδα (Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, δυτική και νότια Πελοπόννησο) και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Από νωρίς το πρωί, έντονες κατά περιόδους βροχές και καταιγίδες θα επηρεάζουν κατά τόπους την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με ύφεση από το απόγευμα.

β) Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη νότιοι νοτιοδυτικοί με ένταση 7 με 8 και τις πρωινές ώρες κατά τόπους 9 μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

