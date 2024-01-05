Το έτος 2023 κατατάσσεται στη δεύτερη θέση των θερμότερων ετών που έχουν καταγραφεί στη Γαλλία, από την έναρξη του 20ου αιώνα, με τη μέση θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 14,4 βαθμούς Κελσίου, ανέφερε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας (Météo-France) στον ιστότοπό της.

«Επιπροσθέτως του προσωρινού απολογισμού που παρουσιάστηκε την 30η Νοεμβρίου, η ενσωμάτωση των μετρήσεων του μήνα Δεκεμβρίου επιτρέπει να επιβεβαιώσουμε πως σε συνέχεια του 2022, του θερμότερου έτους που η Γαλλία γνώρισε από την έναρξη του 20ου αιώνα, το έτος 2023 κατατάσσεται στη δεύτερη θέση των θερμότερων ετών στην επικράτειά μας», εξήγησε η Météo-France.

«Με μια μέση θερμοκρασία στους 14,4 βαθμούς Κελσίου», σε σχέση με 14,5 βαθμούς Κελσίου το 2022, «η θερμική ανωμαλία στο σύνολο του έτους φθάνει τους +1,4 βαθμούς (σε σύγκριση με τις κανονικές θερμοκρασίες μεταξύ 1991-2020)», διευκρινίζει η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία.

Αντιθέτως, σε διεθνές επίπεδο, το 2023 συνιστά «τη θερμότερη χρονιά που καταγράφηκε ποτέ παγκοσμίως», υπογραμμίζει η Météo-France, που βασίζεται στα δεδομένα του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus, στο οποίο συνεισφέρει ο οργανισμός.

Αρχές Δεκεμβρίου, προτού ενταχθούν τα στοιχεία του τελευταίου μήνα του έτους, το Copernicus είχε αναφέρει πως το 2023 θα ήταν «η θερμότερη χρονιά που είχε ποτέ καταγραφεί στην ιστορία».

Ο πλανήτης γνώρισε το 2023 θερμοκρασίες ρεκόρ σε πολλές χώρες, κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς που σηματοδοτήθηκε από μήνες ξηρασίας στην Αφρική, αλλά και καταστροφικές πυρκαγιές στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Πηγή: skai.gr

