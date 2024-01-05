Έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 05/01 στις 5 το απόγευμα, υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια, εν όψει του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας θα ξεκινήσει αργά το απόγευμα του Σαββάτου με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νότιους ανέμους.

Τα καιρικά θα επηρεάσουν την Ήπειρο, τα Ιόνια νησιά, τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν οι Υφυπουργοί Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Γεώργιος Πουρναράς, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Μάριος Αποστολίδης, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Χρήστος Λάμπρης ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ Υποστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης της Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγος Γεώργιος Μιχαλόπουλος, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας του Πυροσβεστικού Σώματος Υποστράτηγος Νικόλαος Ρουμελιώτης, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Ηπείρου του Πυροσβεστικού Σώματος Υποστράτηγος Δημήτριος Κοντογιάννης και οι Γενικοί Διευθυντές της Ελληνικής Αστυνομίας των Περιφερειών Ηπείρου Αστυνομικός Διευθυντής Ηλίας Σκανδάλης, Ιονίων Νήσων Υποστράτηγος Γεώργιος Βασιλείου, Δυτικής Ελλάδας Υποστράτηγος Απόστολος Μαρτζακλής και Πελοποννήσου Ταξίαρχος Ηλίας Αξιοτόπουλος.

Θα συμμετέχουν επίσης οι Περιφερειάρχες Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, Ιονίων Νήσων Ιωάννης Τρεπεκλής, Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και Πελοποννήσου Δημήτριος Πτωχός καθώς και ο Διευθυντής της ΕΜΥ Θεόδωρος Κολυδάς και επιστημονική ομάδα μετεωρολόγων.

Πηγή: skai.gr

