Από τη Βόρεια Ελλάδα έχει ξεκινήσει η επιδείνωση του καιρού με χιονοπτώσεις και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και σε χαμηλό υψόμετρο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΣΚΑΙ Ματίνα Μπέρου, κατά τη διάρκεια της νύχτας (20/1) περιμένουμε χιονοπτώσεις στα ορεινά, ημιορεινά αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα της Βόρειας Ελλάδας και στη Θεσσαλονίκη.

Χιονοπτώσεις θα έχουμε στα ορεινα, ημιορεινά της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας αλλά και στα ημιορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου.

Οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο από αύριο το πρωί της Κυριακής, θα αρχίσουν να σταματούν οι χιονοπτώσεις στα Βόρεια όμως θα συνεχίσουν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και βαθμιαία οι χιονοπτώσεις θα περιοριστούν στα ορεινά της Κρήτης.

Βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα αύριο Κυριακή

Αύριο θα έχουμε βροχή σχεδόν σε όλη τη χώρα αλλά και καταιγίδες στο Ανατολικό και κυρίως στο ΝΑ Αιγαίο.

Απότομη πτώση της θερμοκρασίας από το βράδυ και μετά.

Σημειώνεται πως το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 19-01-2024/1200 επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Αναλυτικά:

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός στη χώρα μας σήμερα Σαββάτο (20-01-24) από τα βόρεια με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας (της τάξεως των 8 - 10 βαθμών Κελσίου) και χιονοπτώσεις κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια ηπειρωτική χώρα. Παράλληλα θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα παραθαλάσσια.

Α. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α) Τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (20-01-24) στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης καθώς σε ημιορεινές περιοχές.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή θα χιονίσει και στα πεδινά της βόρειας Ελλάδος καθώς και στα ορεινά και ημιορεινά της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Στερεάς Ελλάδος.

β) Από τις πρωινές ώρες της Κυριακής (21-01-24) οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και της Κρήτης ενώ θα σταματήσουν στη Θράκη και από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο.

γ) Τη Δευτέρα (22-01-24) ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Στερεάς, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, οι οποίες από το μεσημέρι σταδιακά θα σταματήσουν.

Β. Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν:

α) Τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (20-01-24) στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό και το νοτιοδυτικό Αιγαίο.

β) Την Κυριακή (21-01-24) οι θυελλώδεις βοριάδες θα επεκταθούν και στο υπόλοιπο Αιγαίο.

γ) Από τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας (22-01-24) οι θυελλώδεις βοριάδες θα περιοριστούν στα 8 μποφόρ, αρχικά στα βόρεια και από τις βραδινές ώρες και στο υπόλοιπο Αιγαίο. Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (23-01-24).

Γ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα προβλέπονται:

α. Από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (20-01-24) στην Ήπειρο, την ανατολική Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς τις Σποράδες.

β. Την Κυριακή (21-01-24) μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία και πιθανώς στις Σποράδες. Από την αρχή της ημέρας μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τη νύχτα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Πηγή: skai.gr

