Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 05-01-2024/1200 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Η επιδείνωση που παρουσιάζει ο καιρός θα συνεχιστεί έως και τις βραδινές ώρες της Κυριακής (07-01-2024), με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις νοτιοδυτικούς ανέμους στα πελάγη, εντάσεως 7 με 8 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά σήμερα Κυριακή (07-01-2024) οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

α) θα συνεχιστούν έως αργά το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και πιθανόν τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο.

β) κατά περιόδους θα επηρεάσουν τη Θράκη και πιθανώς την ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σταδιακή ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ της Κυριακής και μετά.

⚠️ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ /7 Ιανουαρίου 2024-12:00 B

To κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας πέρασε ανατολικά , ωστόσο η επιδείνωση που ήδη έχει παρουσιάσει ο καιρός θα συνεχιστεί έως και τις βραδινές ώρες της Κυριακής (07-01-2024), με κύρια χαρακτηριστικά τις…

Μπουρίνι στην Αττική

Μπουρίνι, που συνοδεύτηκε και με χαλάζι, ξύπνησε τα ξημερώματα κατοίκους πολλών περιοχών της Αττικής. Αρκετοί δρόμοι στην πρωτεύουσα μετατράπηκαν μέσα σε μερικά λεπτά σε ποτάμια.

Προβλήματα σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές, ενώ σε Φιλοθέη και Ψυχικό οι δυνατοί άνεμοι ξερίζωσαν δένδρα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 337 κλήσεις λόγω της εκδήλωσης θυελλωδών ανέμων συνοδεία ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων σε περιοχές της χώρας.

Οι περισσότερες κλήσεις αφορούν κυρίως κοπές δέντρων και παροχές βοήθειας:

• Στην Περιφέρεια Αττικής 115 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 95 κοπές δέντρων και 20 αφαιρέσεις αντικειμένων.

• Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 82 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 41 κοπές δέντρων και 5 αφαιρέσεις αντικειμένων.

• Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 45 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 37 κοπές δέντρων.

• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 22 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 16 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου.

• Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 25 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 13 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων.

• Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 11 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 8 κοπές δέντρων.

• Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 15 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων

• Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 15 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου.

• Στην Περιφέρεια Ηπείρου 7 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 6 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου

Οι χρήστες στο Χ (πρώην Twitter) άνεβασαν βίντεο από το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Αθήνα.

Η κακοκαιρία ξεκίνησε χθες το βράδυ από τη Δυτική Ελλάδα με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι έφτασαν και τα 12 μποφόρ στην Κεφαλονιά.

Το μεσημέρι της Κυριακής αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής Μετόχι της Αιγιάλειας, όπου είχε κλείσει λόγω κατολίσθησης φερτών υλικών, έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις. Μετά τις παρεμβάσεις των συνεργείων απομακρύνθηκαν τα φερτά υλικά, ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσχέρεια.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου πλέον διεξάγεται κανονικά για όλα τα οχήματα, όπως ανακοινώθηκε στις 10 το πρωί.

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφηκαν σε μέρος της Πάτρας, στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, σε Σάμη και Ληξούρι στην Κεφαλονιά.

Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν στην Ηλεία.

Το μπουρίνι που έπληξε την πόλη του Πύργου προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και επιχειρησεις, ενώ φορτηγό αναποδογυρίσε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Ήδη από χθες το απόγευμα είχε σταλεί μήνυμα απο το 112 στους κατοίκους της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανιας, των νησιων του Ιονιου, της Ηλειας και της Αχαιας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια των φαινομένων στις απολύτως απαραίτητες.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη δεν θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας.

Η κακοκαιρία σε εξέλιξη από το βράδυ χθες Σάββατο προκάλεσε πτώσεις δέντρων στην κεντρική και στη δυτική Μακεδονία.

Πτώσεις δένδρων στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 15 κλήσεις και προχώρησε στην κοπή 8 δέντρων στις περιοχές Χαριλάου, Τούμπα, της Περαία και Σουρωτή. Από τις πτώσεις σε δύο οχήματα προκλήθηκαν ζημιές.

Οι πυροσβέστες έκοψαν 13 δέντρα και απομάκρυναν σε δυο περιπτώσεις αντικείμενα που είχαν παρασυρθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συνολικά στην Πυροσβεστική έγιναν 25 κλήσεις. Στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος στην Δυτική Μακεδονία δέχθηκαν 11 κλήσεις και προχώρησαν στην κοπή 8 δέντρων.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν αναφερθεί άλλα προβλήματα.

