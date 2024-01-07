Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά μέχρι το απόγευμα - Ισχυροί άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Κυριακή. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενίσουν από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις νότιοι με ένταση 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και κατά τόπους στο Αιγαίο.

Αναλυτικά:

Στη δυτική Ελλάδα (Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, δυτική και νότια Πελοπόννησο) και από νωρίς το πρωί στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες που μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρές και βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αλλά και με διαστήματα βελτίωσης.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά, πυκνότερες στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7, στα πελάγη τοπικά 7 με 8 και μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια όπου θα φτάσει τους 16 με 18 και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, που μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το βράδυ. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας .

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα 7 με 8, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ στα ορεινά της Ηπείρου θα είναι παροδικά πυκνότερες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 8 και στο Ιόνιο 8 με 9, που γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 7 και στο Ιόνιο 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βρχές και σποραδικές καταιγίδες, που βαθμιαία από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 7 με 8 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μέχρι το απόγευμα στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 8 και στα βόρεια έως το μεσημέρι 8 με 9 μποφόρ, που γρήγορα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και έως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι 4 με 6 και στις Σποράδες έως τις πρωινές ώρες 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και έως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και έως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και κατά περιόδους έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά καθώς της Ηπείρου, της κεντρικής Στερεάς, της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα και από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τρίτη

Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη και σε όλο το Αιγαίο και την Εύβοια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που γρήγορα στα δυτικά θα σταματήσουν, ενώ από το απόγευμα στα ανατολικά βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τοπικά στα ηπειρωτικά ορεινά και ημιορεινά.

Οι άνεμοι στα νότια θα πνέουν δυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Στα βόρεια θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και σταδιακά στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση της τάξης των 3 με 5 βαθμών κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Πηγή: skai.gr

