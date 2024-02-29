Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (29-02-24) έως το πρωί του Σαββάτου (2-3-2024) με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανώς από χαλαζοπτώσεις.

Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν το βράδυ της Πέμπτης στα δυτικά και την Παρασκευή θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και αργότερα το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι ενισχυμένοι και θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Αναλυτικά η εξέλιξη του καιρού:

Την Πέμπτη (29-02-24)

Από τις βραδινές ώρες θα επηρεαστούν με βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές, τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος.

Την Παρασκευή (01-03-24)

α. Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, αλλά σταδιακά θα εξασθενήσουν.

β. Από το μεσημέρι θα επηρεαστεί η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος, ενώ το απόγευμα η κεντρική Μακεδονία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και οι Κυκλάδες.

γ. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στην κεντρική Μακεδονία και τις Κυκλάδες, ενώ βαθμιαία θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (02/03/24)

Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και το πρωί στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως τη Χαλκιδική), τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, με βαθμιαία εξασθένηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.