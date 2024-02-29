Από το βράδυ της Πέμπτης στα δυτικά οι βροχές και οι καταιγίδες θα ενταθούν. Νοτιοανατολικοί άνεμοι 7 με 8 μποφόρ στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο νότιο Αιγαίο.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην ανατολική νησιωτική χώρα και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές που από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί, στα δυτικά 5 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο 8 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στα νότια πελάγη από το απόγευμα 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που το βράδυ θα ενταθούν και πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές οι οποίες το βράδυ θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα τοπικά θα είναι ισχυρά.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ ενισχυομένοι το βράδυ τοπικά στα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που αργά τη νύχτα θα ενταθούν.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές έως το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-03-2024

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, προβλέπονται από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και μέχρι τις απογευματινές ώρες στις Κυκλάδες και την Κρήτη και το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στα δυτικά από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και νωρίς το πρωί στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ, από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

