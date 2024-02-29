Λογαριασμός
Επιδείνωση του καιρού από σήμερα αργά το απόγευμα και από τα Δυτικά, έτσι αύριο Παρασκευή σχεδόν σε όλη τη χώρα , βροχές , καταιγίδες και ενισχυμένοι νοτιάδες. Από το Σάββατο το απόγευμα βαθμιαία βελτίωση.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη Στην ανατολική νησιωτική χώρα και τη Θράκη λίγη συννεφιά . Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές  , που από αργά το απόγευμα - βράδυ στα Δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΝΑ 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 18 με 19  βαθμούς , και στα Δωδεκάνησα  έως 20  βαθμούς. 

Την Παρασκευή Αρχικά θα εκδηλωθούν Βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές στη Δυτική Ελλάδα ,  που γρήγορα θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα , και θα είναι τοπικά έντονες στην Κ Μακεδονία και κυρίως στη  Χαλκιδική.   Στα Δ πάντως , από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.  Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΝΑ  4 με 6 μποφόρ και στο Α - ΝΑ  Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τέλος το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δυτικά , στην Κ και Α  Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Β & Α  Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, που βαθμιαία θα σταματήσουν  και έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά  βελτιωμένος και  η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμοι:  ΝΑ  4 με 6  μποφόρ , Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.  Άνεμοι: Α – ΝΑ  3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς

