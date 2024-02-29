Σήμερα Πέμπτη Στην ανατολική νησιωτική χώρα και τη Θράκη λίγη συννεφιά . Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές , που από αργά το απόγευμα - βράδυ στα Δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΝΑ 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 18 με 19 βαθμούς , και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς.

Την Παρασκευή Αρχικά θα εκδηλωθούν Βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές στη Δυτική Ελλάδα , που γρήγορα θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα , και θα είναι τοπικά έντονες στην Κ Μακεδονία και κυρίως στη Χαλκιδική. Στα Δ πάντως , από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και στο Α - ΝΑ Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τέλος το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δυτικά , στην Κ και Α Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Β & Α Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, που βαθμιαία θα σταματήσουν και έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμοι: ΝΑ 4 με 6 μποφόρ , Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Άνεμοι: Α – ΝΑ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς

