Σήμερα Τετάρτη Αραιή συννεφιά κατά περιόδους πιο πυκνή με ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά , στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΝΑ 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 18 με 20 βαθμούς , και τοπικά 21 βαθμούς.

Την Πέμπτη Στην ανατολική νησιωτική χώρα και τη Θράκη λίγη συννεφιά . Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές , που από το βράδυ στα Δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΝΑ 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 19 με 20 και κατά τόπους τους 21 βαθμούς.

Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν Βροχές και καταιγίδες που θα είναι τοπικά ισχυρές κυρίως στη Δυτική Ελλάδα , αλλά βαθμιαία , από το απόγευμα , ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και στο ΝΑ Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τέλος το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δυτικά και το Α Αιγαίο , που βαθμιαία θα σταματήσουν και έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι σχετικά βελτιωμένος , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, κατά διαστήματα. Άνεμοι: ΝΑ 4 με 5 μποφόρ , Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αυξημένη συννεφιά με βροχή, κυρίως το μεσημέρι. Άνεμοι: Α – ΝΑ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς

