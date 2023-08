Copernicus: Ο Ιούλιος ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί στη γη Καιρός 11:08, 08.08.2023 linkedin

Ο περασμένος μήνας, ο οποίος σηματοδοτήθηκε από καύσωνες και πυρκαγιές σε όλο τον κόσμο, ήταν κατά 0,33 βαθμούς Κελσίου πιο ζεστός από το μήνα που κατείχε μέχρι τώρα το ρεκόρ