Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα - Πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά Καιρός 07:11, 07.08.2023

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του Αιγαίου τους 31 με 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου