Γενικά αίθριος ο καιρός και σήμερα - Πού υπάρχει πιθανότητα βροχής Καιρός 07:01, 08.08.2023

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια τους 31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και στη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου