Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο για 9 περιφέρειες Καιρός 14:42, 07.08.2023

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο για τις περιφέρειες Αττικής, Στ. Ελλάδας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας, Ιονίων, Κ. Μακεδονίας, Αν. Μακεδονίας και Θράκης και Β. Αιγαίου