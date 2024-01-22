Την τιμητική της έχει η Σίφνος στην ετήσια λίστα με τους καλύτερους προορισμούς παγκοσμίως που ανακοίνωσε πρόσφατα η Vogue.

Την κορυφή του καταλόγου καταλαμβάνει το κυκλαδίτικο νησί της αρμονίας που πλέον αποτελεί «μαγνήτη» για πλήθος επωνύμων, σύμφωνα με το διεθνές μέσο.

Η Vogue παροτρύνει τους εκατομμύρια αναγνώστες της να επισκεφτούν το νησί του Τσελεμεντέ που διατηρεί την αυθεντικότητα του, ξεχωρίζει για τη διαχρονική γαστρονομία του και είναι ιδανικό για «slow travel» και χαλαρωτικές ανεπιτήδευτες διακοπές.

Στις επόμενες θέσεις της λίστας βρίσκονται η Γρενάδα της Καραϊβικής, το Κίτο του Ισημερινού, η περιοχή Big Sur στην Καλιφόρνια, η Ταγγέρη, το νησί Jeju της Ν.Κορέας, η Αλικαρνασσός, η Μαδαγασκάρη, η Σερβία, το Παρίσι και η Ισπανική Γαλικία.

«Η περασμένη σεζόν ολοκληρώθηκε με ρεκόρ επί των τουριστικών αφίξεων σε βάθος δεκαετίας. Αξιοποιώντας τη δυναμική του προορισμού ο στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι να διατηρήσουμε και να αναδείξουμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τη Σίφνο μοναδική στις καρδιές των φίλων μας από όλο τον κόσμο. Τα μονοπάτια, ο πολιτισμός, η φυσιολατρία, η κουλτούρα και ο γαστρονομικός πλούτος μας, αποτελούν κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας που θέλουμε να διαφυλάξουμε. Προτεραιότητα επίσης θα είναι να ενθαρρύνουμε την πραγματοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων τουριστικού, πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα στο νησί», δήλωσε ο νέος αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου Γιάννης Ραφελέτος.

Στα τέλη Μαρτίου προγραμματίζεται να λάβει χώρα στο πανέμορφο νησί του Αιγαίου ένας από τους πιο αξιόλογους αγώνες του Πανελληνίου πρωταθλήματος trial.

Πηγή: skai.gr

