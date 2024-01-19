Τις 20 καλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις για μεμονωμένους (σόλο ή αλλιώς μοχαχικούς) ταξιδιώτες αποκάλυψε έρευνα της αεροπορικής low cost Wizz Air, με βάση τις κριτικές ταξιδιωτών στο Tripadvisor - ειδικά για εστιατόρια και αξιοθέατα σε κάθε προορισμό.

Από τα στοιχεία προέκυψε μια λίστα με τις 20 καλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις για κάποιον που ταξιδεύει μόνος – και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η πόλη της Ρόδου!

Αντίθετα με ότι θα περίμενε κανείς, το Λονδίνο έρχεται 5ο ενώ κλασσικοί προορισμοί όπως το Παρίσι και η Ρώμη δεν μπήκαν καν στη λίστα.

Στην πρώτη πεντάδα φιγουράρουν:

1. Ρόδος, Ελλάδα

2. Σπλιτ, Κροατία

3. Φάρο, Πορτογαλία και Κωνσταντινούπολη, Τουρκία (ισοψηφία)

4. Φλορεντία, Ιταλία

5. Λονδίνο, Βρετανία

