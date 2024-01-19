Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι 20 καλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις για μοναχικούς ταξιδιώτες – Μία ελληνική στην κορυφή της λίστας

Οι τοπ προορισμοί για solo travellers με βάση τις κριτικές ταξιδιωτών στο Tripadvisor

τουριστες

Τις 20 καλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις για μεμονωμένους (σόλο ή αλλιώς μοχαχικούς) ταξιδιώτες αποκάλυψε έρευνα της αεροπορικής low cost Wizz Air, με βάση τις κριτικές ταξιδιωτών στο Tripadvisor - ειδικά για εστιατόρια και αξιοθέατα σε κάθε προορισμό. 

Από τα στοιχεία προέκυψε μια λίστα με τις 20 καλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις για κάποιον που ταξιδεύει μόνος – και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η πόλη της Ρόδου! 

Αντίθετα με ότι θα περίμενε κανείς, το Λονδίνο έρχεται 5ο ενώ κλασσικοί προορισμοί όπως το Παρίσι και η Ρώμη δεν μπήκαν καν στη λίστα. 

λιστα

Στην πρώτη πεντάδα φιγουράρουν: 
1.    Ρόδος, Ελλάδα
2.    Σπλιτ, Κροατία
3.    Φάρο, Πορτογαλία και Κωνσταντινούπολη, Τουρκία (ισοψηφία) 
4.    Φλορεντία, Ιταλία
5.    Λονδίνο, Βρετανία

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρόδος Ευρώπη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark