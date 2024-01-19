Τις 20 καλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις για μεμονωμένους (σόλο ή αλλιώς μοχαχικούς) ταξιδιώτες αποκάλυψε έρευνα της αεροπορικής low cost Wizz Air, με βάση τις κριτικές ταξιδιωτών στο Tripadvisor - ειδικά για εστιατόρια και αξιοθέατα σε κάθε προορισμό.
Από τα στοιχεία προέκυψε μια λίστα με τις 20 καλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις για κάποιον που ταξιδεύει μόνος – και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η πόλη της Ρόδου!
The 20 best European cities for solo travellers revealed: Rhodes is No1, London comes fifth - and Paris and Rome do not make the list. Are YOU surprised? https://t.co/j0B2N9dGbF pic.twitter.com/ial0wzsObl— Daily Mail Online (@MailOnline) January 19, 2024
Αντίθετα με ότι θα περίμενε κανείς, το Λονδίνο έρχεται 5ο ενώ κλασσικοί προορισμοί όπως το Παρίσι και η Ρώμη δεν μπήκαν καν στη λίστα.
Στην πρώτη πεντάδα φιγουράρουν:
1. Ρόδος, Ελλάδα
2. Σπλιτ, Κροατία
3. Φάρο, Πορτογαλία και Κωνσταντινούπολη, Τουρκία (ισοψηφία)
4. Φλορεντία, Ιταλία
5. Λονδίνο, Βρετανία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.