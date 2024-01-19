Ο Καναδάς είναι η ασφαλέστερη χώρα για να ταξιδέψει κάποιος το 2024, σύμφωνα με τη λίστα της εταιρείας ταξιδιωτικής ασφάλισης Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP).

Σε έκθεσή της,η εταιρία εξηγεί ότι ο Καναδάς κατατάσσεται στην κορυφή της λίστας των χωρών που είναι ασφαλείς για ταξίδια χάρη στις χαμηλές θερμοκρασίες και τη μικρή πυκνότητα πληθυσμού.

«Η βίαιη εγκληματικότητα είναι συγκριτικά χαμηλή και είναι περιορισμένη η συχνότητα εγκλημάτων που συνδέονται με όπλα» αναφέρεται στην έκθεση.

Ωστόσο, ο κύριος κίνδυνος για τον οποίο θα πρέπει να είναι προσεκτικοί οι τουρίστες είναι οι πυρκαγιές. «Το μεγαλύτερο μέρος των δασών του Καναδά έχει καεί, γεγονός που μείωσε την ποιότητα του αέρα στις περισσότερες μεγάλες καναδικές πόλεις» αναφέρει η έκθεση. «Αυτό έκανε το ταξίδι στον Καναδά δύσκολο για άτομα με αναπνευστικές παθήσεις».

Οι 15 πιο ασφαλείς χώρες για ταξίδια 2024, σύμφωνα με την Berkshire Hathaway Travel Protection είναι:

- Καναδάς

- Ελβετία

- Νορβηγία

- Ιρλανδία

- Ολλανδία

- Ηνωμένο Βασίλειο

- Πορτογαλία

- Δανία

- Ισλανδία

- Αυστραλία

- Νέα Ζηλανδία

- Ιαπωνία

- Γαλλία

- Ισπανία

- Βραζιλία

Η Berkshire Hathaway Travel Protection διευκρινίζει ότι η λίστα καταρτίστηκε με βάση τις απαντήσεις στα ερωτήματα ποιες χώρες είναι «σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένες από τρομοκρατική δραστηριότητα» και «ασφαλείς από κρούσματα ασθενειών», καθώς σε πιο σύγχρονα ερωτήματα, όπως «σε ποια μέρη επιτρέπεται σε όλους τους τύπους ανθρώπων να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα χωρίς διακρίσεις ή παρενόχληση».

Η εταιρεία έχει μακρά ιστορία στις έρευνες για ασφαλείς προορισμούς, οι οποίες βασίζονται σε απαντήσεις ταξιδιωτών που επισκεφτεί χώρες τα τελευταία πέντε χρόνια και σε άλλους δείκτες και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Δείκτη Ειρήνης και των αξιολογήσεων ταξιδιωτικής ασφάλειας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πηγή: skai.gr

