Η μοναδική ορθόδοξη εκκλησία στον κόσμο, χωρίς εικόνες

Γνωρίζατε πως πολύ κοντά στην πόλη των Τρικάλων και πιο συγκεκριμένα στο χωριό Ροπωτό βρίσκεται η μοναδική ορθόδοξη εκκλησία στον κόσμο δίχως εικόνες και δίχως την παραμικρή αγιογραφία που γίνεται καθημερινά λαϊκό προσκύνημα κυρίως από νέους σε ηλικία επισκέπτες;

Δείτε το βίντεο και μάθετε τα πάντα για αυτό το σπάνιο αξιοθέατο που αψηφά τους νόμους της βαρύτητας και προκαλεί ναυτία και ίλιγγο στους επισκέπτες του.

Αναφερόμαστε στον Ιερό Ναό Παναγίας Θεοτόκου Ροπωτού ο οποίος είναι και το κτήριο που γέρνει περισσότερο από κάθε άλλο στον πλανήτη με κλήση 17 μοιρών και στέκει όρθιο χωρίς μάλιστα την παραμικρή ρωγμή.

Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε πως το πιο διάσημο γυρτό κτήριο στον κόσμο έγερνε πριν από κάποιες εργασίες συντήρησης που έγιναν πρόσφατα 5,5 μοίρες ενώ σήμερα η κλήση του έχει περιοριστεί στις 3,97 μοίρες.

