Ένα μικρό παράδεισος για τους λάτρεις της φύσης, ένα καλά κρυμμένο μυστικό, ένα ανεξερεύνητο φαράγγι με καταρράκτη και πλούσια χλωρίδα, κρύβουν οι πρόποδες του όρους Αράκυνθος, απέναντι από το Αιτωλικό.

Για να φτάσουμε εκεί, χρειάστηκε πεζοπορία μιας ώρας. Μαζί με τον Λάμπρο Χαρέλο μέλος του Τμήματος Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, του Συλλόγου «το Αιτωλικό», συναντηθήκαμε στην παλιά εθνική οδό. Η μέρα ηλιόλουστη ανοιξιάτικη, δημιουργεί αισθήματα αρμονίας μέσα στους ήχους της φύσης που κυριαρχούν στην πορεία για το φαράγγι.

«Το φαράγγι εποπτεύεται από τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθώς όλη η περιοχή είναι προστατευόμενη», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Λάμπρος Χαρέλος και επισημαίνει πως ο τόπος έχει πολύ όμορφα μέρη να αναδείξει.

Μπαίνοντας στο άγνωστο φαράγγι του Παλαιορόλακα, ακούγονται ήχοι από τρεχούμενα νερά. Ένα ζευγάρι Χρυσαετών, κάνει πτήση πάνω στα απόκρημνα βράχια. Ο Λάμπρος μας εξηγεί, πως είναι το μοναδικό ζευγάρι στην περιοχή και συμπληρώνει πως εκεί ζουν βραχοκιρνίνεζα και μερικά όρνια.

Οι σχηματισμοί από τα πετρώματα είναι εντυπωσιακοί. Είναι μία επιβλητική βραχώδης εικόνα που προκαλεί δέος. Καθώς προχωράμε μέσα στο φαράγγι συναντάμε ρέματα και μικρούς καταρράκτες, ενώ δίπλα στο μονοπάτι βλέπουμε κρασπεδωτές χελώνες, ένα ενδημικό είδος στη χώρα μας που προστατεύεται.

Στη διαδρομή συναντάμε απομεινάρια από νερόμυλους που υπήρχαν παλαιότερα στην περιοχή. Είναι πέτρινα ερειπωμένα κτίσματα, που διηγούνται στον περιπατητή την ιστορία του τόπου.

Η θέα του άγνωστου καταρράκτη, στην καρδιά του φαραγγιού, εντυπωσιάζει. Τα νερά πέφτουν με ορμή από ύψος περίπου 20 μέτρων και δημιουργούν μια μικρή γαλαζοπράσινη λίμνη. Το περιβάλλον εκπέμπει μια θεραπευτική ενέργεια.

Το φαράγγι του Παλαιορόλακα, αν και απλώνεται σε προστατευόμενη περιοχή, δεν έχει εξερευνηθεί. Για όσους είναι φυσιολάτρες η ορειβάτες, η πορεία ανάμεσα στα βράχια και ο καταρράκτης, είναι μία αποκάλυψη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.