Amazing Hotels: Το Fogo Island Inn στον Καναδά - Δείτε το trailer

Ο δημοσιογράφος Giles Coren και η σεφ Monica Galetti ταξιδεύουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και επισκέπτονται τα πιο εντυπωσιακά ξενοδοχεία που προσφέρουν στους επισκέπτες τους πολυτελή διαμονή αλλά και συναρπαστικές εμπειρίες ζωής. Το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ του BBC, Amazing Hotels, κάθε Σάββατο στις 15.45 βάζει τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ στα ενδότερα αυτών των ξενοδοχείων.

Το Σάββατο 30 Μαρτίου, ταξιδεύουμε σε ένα απομακρυσμένο βραχώδες μέρος στη βορειανατολική ακτή του Καναδά. Το Fogo είναι ένα μικρό νησί με μήκος 24 χλμ και με ακραία καιρικά φαινόμενα - το καλοκαίρι, η θερμοκρασία φτάνει στους 25°C ενώ τον χειμώνα, η θάλασσα παγώνει.

Με 2.500 κατοίκους, με τους περισσότερους να ασχολούνται με το ψάρεμα, το Fogo μοιάζει άγονο και αφιλόξενο αλλά η πρώτη εντύπωση μας ξεγελά.

Το Fogo Island Inn είναι δημιούργημα μίας πρώην κατοίκου του νησιού, που όραμά της είναι να παραμείνει ζωντανή η κοινότητα και η παράδοση της περιοχής. Βρίσκεται στην άκρη του νησιού και ο αρχιτεκτονικός του σχεδιασμός έχει αντλήσει έμπνευση από τις καλύβες των ψαράδων. Τα πάντα μέσα σ’ αυτό -από τα έπιπλα και τον ιματισμό μέχρι και το φαγητό- προέρχονται από την τοπική κοινωνία ενώ διαθέτει 29 υπερπολυτελείς σουίτες με απέραντη θέα στον Βόρειο Ατλαντικό.

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτριά του, το ξενοδοχείο είναι προέκταση του νησιού ενώ προσφέρει έναν τέλειο συνδυασμό χαλάρωσης και ηρεμίας. Οι λέξεις κλειδιά είναι η απομόνωση και η φιλοξενία.

