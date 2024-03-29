Γνωρίζατε πως η αρχαία Αθήνα είχε το δικό της μικρό «Σινικό Τείχος» που ξεκινούσε από το Όρος Αιγάλεω και έφτανε μέχρι την Πάρνηθα και είχε κατασκευαστεί προκειμένου να λειτουργεί αποτρεπτικά των επιδρομών των στρατευμάτων κατά την περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου που έλαβε χώρα πριν από 2.500 χρόνια περίπου;

Μα θα αναρωτηθείτε και τι έχει απογίνει σήμερα αυτή η γιγάντια κατασκευή; Η απάντηση δυστυχώς είναι πως το «Τείχος Δέμα» σήμερα δυστυχώς βρίσκεται θαμμένο στα σκουπίδια, μιας και βρίσκεται εντός της χωματερής στα Άνω Λιόσια. Και μπορεί να στερείται κάθε προσοχής και συντήρησης από το ελληνικό κράτος, παρόλα αυτά όμως καταφέρνει να καθηλώνει με το μέγεθος του όπως φανερώνουν τα πλάνα του drones της ομάδας Up Stories.



Δείτε το βίντεο του Up Stories και μάθετε για την ιστορία του «Σινικού Τείχους» της Αρχαίας Αθήνας:

