Η άνοιξη είναι η ιδανική επιλογή για αποδράσεις του σαββατοκύριακο σε καταπράσινα μέρη με ησυχία και μακριά από την πολυκοσμία.

Η Ευρυτανία σίγουρα μπορεί να είναι μια από τις πρώτες επιλογές μας καθώς, εκτός από το φημισμένο Καρπενήσι, υπάρχουν χωριά πνιγμένα στο ελατοδάσος που δεν είναι τόσο γνωστά αλλά αξίζει να μπουν στη λίστα των εκδρομών σας, έστω και μία διήμερη απόδραση.

Ένα από αυτά είναι και η Δομνίστα, ένα γραφικό χωριό σκαρφαλωμένο στα 1.000 μέτρα υψόμετρο, σε απόσταση 41 χιλιομέτρων από το Καρπενήσι.

Αναφέρεται ότι το όνομά της προέρχεται από την Ντομνίστα, κόρη της αρχόντισσας Ντόμνας, από τον καιρό των Φράγκων ιπποτών.

Είναι ένας παραδοσιακός οικισμός με όμορφη αρχιτεκτονική και ιδιαίτερη ιστορία, παρόλο που δεν είναι γνωστή σε πολλούς.

Η Δομνίστα το 1821 προσέφερε καταφύγιο στον Καραϊσκάκη. Επιπλέον το 1942 αποτέλεσε το μέρος όπου κηρύχθηκε ο ένοπλος αγώνας κατά των Γερμανών από τον Άρη Βελουχιώτη.

