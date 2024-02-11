Τα Λουτρά Πόζαρ, γνωστά και ως Λουτράκι, Λουτρά Αριδαίας ή απλά Λουτρά, αποτελούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα που έχει δημιουργήσει η ίδια η φύση στην Ελλάδα. Μια εμπειρία διαφορετική σε έναν θερμοπόταμο που δε συναντάς συχνά και ο χειμώνας είναι η καλύτερη εποχή για να τα επισκεφθείς.

Η ονομασία των Λουτρών Πόζαρ προέρχεται από τις λέξεις «πο» και «ζαρ», που σημαίνουν «κάτω από την φωτιά». Και η εμπειρία είναι αυτή ακριβώς. Βουτιές που σε αναζωογονούν με ένα είδος «υγρής φωτιάς». Το φυσικό αυτό σπα βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Καϊμακτσαλάν, 10 χιλιόμετρα μακριά από την ιστορική Αριδαία. Από τις πηγές της Αριδαίας βγαίνει ζεστό νερό, για την ακρίβεια νερό που έχει σταθερή θερμοκρασία 37 βαθμών Κελσίου όλο το χρόνο.

Οι φυσικοί καταρράκτες που βρίσκονται στο σημείο δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς μέσα στο δάσος. Η εμπειρία του μπάνιου κάτω από το ζεστό τρεχούμενο νερό των καταρρακτών είναι μοναδική. Ο θερμοπόταμος που φέρνει το ζεστό νερό δημιουργείται από πηγές που αναβλύζουν σε υψόμετρο 360-390 μέτρων. Ουσιαστικά το νερό της βροχής εισχωρεί στο έδαφος φτάνοντας σε μεγάλο βάθος. Αφού θερμανθεί ανεβαίνει ψηλότερα εμπλουτισμένο με μέταλλα και άλλα ευεργετικά συστατικά.

Σε αυτό το ιαματικό νερό κάνουν μπάνιο οι πάνω από 1.000.000 επισκέπτες που φτάνουν κάθε χρόνο στα Λουτρά Πόζαρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.