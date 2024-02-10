Η influencer που λατρεύει τα ταξίδια, Jessica Gee, γνωστή ως «The Bucket List Mom» έχει επισκεφθεί περισσότερες από 90 διαφορετικές χώρες του κόσμου.

Σε αυτά τα ταξίδια την συντροφεύουν ο επιχειρηματίας σύζυγός της Garrett και τα τρία τους παιδια, η Dorothy, η Manilla και η Calihan.

Σύμφωνα με την Jessica, όλα άλλαξαν όταν ο σύζυγός της, -τον οποίο γνώρισε για πρώτη φορά ενώ βρισκόταν σε ιεραποστολή στο Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας-, πούλησε την εφαρμογή του στο Snapchat για 54 εκατομμύρια δολάρια το 2014 και αποφάσισε να παραιτηθεί από τη δουλειά του.

«Ήμασταν σε μια περίεργη κατάσταση που ίσως δεν έχουν μπει πολλοί εικοσάχρονοι», παραδέχεται. «Είχαμε πλουτίσει και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Έτσι αποφασίσαμε ότι θα τα αφήσουμε όλα στην άκρη και θα δούμε τι υπάρχει στον κόσμο».

Το ζευγάρι, που είναι παντρεμένο από το 2009, ήθελε να γνωρίσει διαφορετικές κουλτούρες και «απλώς να μάθει λίγα πράγματα για τον τρόπο ζωής σε άλλες χώρες».

Έτσι άρχισαν να σχεδιάζουν ένα μεγάλο ταξίδι στη Νοτιοανατολική Ασία και αποφάσισαν να ανοίξουν μια σελίδα στο Instagram, από την οποία θα κατέγραφαν τις περιπέτειές τους και θα τις μοιράζονταν με τον κόσμο.

Η σελίδα με όνομα «The Bucket List Family» , πλέον μετρά 2,9 εκατομμύρια ακόλουθους και κάθε μέρα ο αριθμός αυτός μεγαλώνει. Ποιος δεν θέλει να βλέπει βίντεο και εικόνες από όμορφα μέρη του κόσμου άλλωστε;

Αφού έβαλαν τα χρήματα τους σε αποταμιεύσεις, πούλησαν τα έπιπλά τους και τα περισσότερα υπάρχοντά τους, συγκεντρώνοντας περίπου 45.000 δολάρια και ξεκίνησαν να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο με την Dorothy και τη Manilla – η Callihan γεννήθηκε ενώ βρίσκονταν σε ταξίδι – τον ​​Αύγουστο του 2015.

Αρχικά είχαν προγραμματίσει να περάσουν μερικούς μήνες ταξιδεύοντας, επισκεπτόμενοι την Ταϊλάνδη, τη Σιγκαπούρη, τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, καθώς και τα νησιά Φίτζι και Τόνγκα του Ειρηνικού, αλλά αφού επέστρεψαν για λίγο στις ΗΠΑ, αποφάσισαν ότι ήθελαν να συνεχίσουν.

«Το μικρό κομμάτι του ταξιδιού μετατράπηκε σε τρία χρόνια πλήρους απασχόλησης», προσθέτει ο Gee, ο οποίος μόλις κυκλοφόρησε έναν ταξιδιωτικό οδηγό, The Bucket List Family Travel , σε συνεργασία με το National Geographic.

Η οικογένεια συνέχισε να επισκέπτεται δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως η Γερμανία, το Μαρόκο, η Ιαπωνία, η Βραζιλία, η Γουατεμάλα.

Τα ταξίδια με τα παιδιά

Η Gee φροντίζει να διασφαλίσει ότι τα παιδιά της αισθάνονται ότι συμμετέχουν στα ταξιδιωτικά τους σχέδια πριν ξεκινήσουν για οπουδήποτε. Πώς το καταφέρνει; Τα παιδιά ετοιμάζουν τα σακίδια τους, τα βιβλία τους και τα παιχνίδια τους και είναι έτοιμα για μία ακόμη μεγάλη περιπέτεια. «Έτσι μόλις κάθονται στο αεροπλάνο, είναι τόσο ενθουσιασμένοι για να βγάλουν το παιχνίδι, το βιβλίο και τα σνακ που ετοίμασαν από πριν», εξηγεί.

«Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να κάνετε το ταξίδι με τα μικρά σας πιο ανώδυνο είναι να επιλέξετε να είστε θετικός. Πολλές φορές τα πράγματα θα γίνουν κουραστικά και αγχωτικά όμως αν εσεις έχετε θετική στάση, όλα θα πάνε πολύ καλύτερα, γιατί αν ''το χάσεις'', θα το ''χάσουν'' και αυτά», αναφέρει η μητέρα και προσθέτει πως είναι πάντα καλό να έχεις ένα εφεδρικό σχέδιο σε περίπτωση που κάτι πάει πολύ λάθος, όπως για παράδειγμα να χάσετε τις αποσκευές σας στο αεροδρόμιο.

«Το μόνο πράγμα που μας λείπει όταν είμαστε ταξίδι είναι οι φίλοι μας και η οικογένειά μας, θα θέλαμε πολύ να είναι μαζί μας», λέει ο Gee και προσθέτει: «θα θέλαμε επίσης τα παιδιά να αθλούνται, καθώς με αυτή τη ζωή είναι δύσκολο να έχουν ένα αυστηρο πρόγραμμα προπόνησης».

Τέλος το ζευγάρι που έχει επισκεφθει 93 χώρες συμβουλεύει άλλους γονείς που επιθυμούν να ταξιδεύουν περισσότερο με τα παιδιά τους.

«Να προσπαθήσετε να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας, να εξερευνήσετε τι άλλο υπάρχει εκεί έξω, να δείξετε τον κόσμο στα παιδιά σας, ας είναι και για μια εβδομάδα!».

Πηγή: skai.gr

